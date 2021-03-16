В Пентагоне заявили, что КНР применяет "вакцинную дипломатию" в целях расширения влияния

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Китай предпринимает попытки расширить свое международное влияние за счет "вакцинной дипломатии", считают в Министерстве обороны США. Соответствующее заявление сделал во вторник на брифинге глава Северного командования ВС США генерал Глен Ван Херк. Трансляция ведется на сайте Пентагона.

"Две наиболее серьезные угрозы - это Китай и международные преступные организации", - отметил он, выразив при этом согласие с главой Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США адмиралом Филипом Дэвидсоном, который ранее заявил, что считает Китай "наибольшей долгосрочной стратегической угрозой безопасности" в XXI веке.

Ван Херк отметил, что Коммунистическая партия Китая (КПК) "в неподобающей, агрессивной и коррумпированной" манере предпринимает попытки распространения влияния по всему миру. По его словам, для этого применяется "политическое давление, "вакцинная дипломатия", которая подрывает суверенитет [других стран], устанавливается система слежения на государственном уровне".

18 марта в Анкоридже госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан проведут переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И и членом Политбюро ЦК КПК, главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Это будет первая очная встреча представителей новой администрации США с китайскими партнерами на столь высоком уровне.