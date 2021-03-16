В ДНР сообщают об обострении ситуации по всей линии соприкосновения в Донбассе

ДОНЕЦК, 16 марта. /ТАСС/. Обострение ситуации в Донбассе наблюдается вдоль всей линии соприкосновения, при этом Киев намеренно препятствует достижению консенсуса по вопросам безопасности. Об этом во вторник сообщил представитель Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Никоноров.

"На сегодняшний день мы видим обострение ситуации по всей линии соприкосновения: со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) все чаще применяются минометы различных калибров. Вместо решения главных вопросов, на которых мы настаиваем - снижение уровня эскалации, устранение нарушений, необходимость уточнения функционала координационного механизма в рамках действующих мер по усилению режима прекращения огня, а также проведение ремонтно-восстановительных работ, - украинская сторона вступает в неактуальные и бессмысленные на фоне общей эскалации дискуссии и длительные монологи", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам заседания подгруппы по безопасности на сайте представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Так, по данным представительства, в период с прошлого заседания подгруппы, 2 марта, по 16 марта зафиксировано 54 случая нарушений режима прекращения огня со стороны киевских силовиков. Кроме того, регулярно фиксируются позиционные нарушения украинской армии вдоль всей линии соприкосновения. При этом некоторые официальные лица Киева делают публичные заявления о праве на ответный огонь, что в корне противоречит дополнительным мерам по контролю за перемирием, действующим в Донбассе с 27 июля, отметил Никоноров. "Практикуемый Украиной подход полностью перечеркивает договоренности, подписанные 22 июля 2020 года. Единственный способ изменить ситуацию - это уточнение регламента работы координационного механизма и его последующего письменного закрепления обязательствами сторон", - сказал он, подчеркнув, что согласование такого механизма позволит существенно снизить уровень эскалации.

Однако представители Киева на переговорной площадке придерживаются "намеренного и традиционного" подхода, избегая обсуждения этого вопроса всеми возможными способами, что "не вселяет надежд на нахождение консенсуса", отмечают в ДНР.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных положений соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.