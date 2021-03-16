Помощник Байдена обсудил со странами Европы общие приоритеты в отношении России

ТАСС, 16 марта. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил общие приоритеты в отношении России и ряда других стран в телефонном разговоре с представителями Франции, ФРГ и Великобритании.

"Салливан подтвердил непреходящую важность Трансатлантического альянса в решении глобальных проблем безопасности, а также приверженность администрации [президента США Джо] Байдена тесному сотрудничеству с нашими европейскими союзниками. <...> Четыре советника по национальной безопасности также обсудили общие приоритетные задачи в отношении Афганистана, Ирана, Ливии, Украины и России", - говорится в опубликованном во вторник заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

В беседе, как отмечается, приняли участие советник президента Франции Эмманюэль Бонн, советник канцлера ФРГ Ян Хеккер и постоянный секретарь Минобороны Соединенного Королевства Стивен Лавгроув.

В ходе разговора помощник американского лидера также анонсировал встречу представителей новой администрации США с китайскими партнерами. 18 марта в Анкоридже госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник американского президента по национальной безопасности проведут переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И и членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.