США введут санкции на основании представленных в докладе разведки сведений по выборам

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Американские власти введут рестрикции на основании опубликованного во вторник доклада национальной разведки США, посвященного вмешательству в американские выборы в прошлом году. Об этом сообщается в самом документе, который подготовлен Национальным советом по разведке США и датирован 10 марта. Обнародована его рассекреченная версия.

В ней подчеркивается, что, в соответствии с законодательством страны, "министр финансов по согласованию с госсекретарем, министром юстиции - генеральным прокурором и министром внутренней безопасности введет соответствующие санкции за действия, которые были определены как иностранное вмешательство в выборы в США".

Американская разведка, в частности, утверждает, что российские власти якобы стремились дискредитировать нынешнего президента США Джо Байден, а также Демократическую партию, в которой он состоит, во время прошлогодней избирательной кампании в стране.

Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к вмешательству в американские избирательные процессы.