Вице-президент США увязала права женщин с уровнем демократии в мире

ООН, 16 марта. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис на заседании Комитета ООН по статусу женщин во вторник заявила, что для обеспечения их прав необходимо защищать демократию.

"В этом году при обсуждении статуса женщин, особенно когда речь идет об их участии в принятии общественно важных решений, мы должны также рассматривать статус демократии, - сказала она. - В идеале демократия защищает права человека, утверждает его достоинство, поддерживает верховенство закона".

Харрис добавила, что сейчас демократия находится под угрозой. "На протяжении последних 15 лет мы наблюдали постоянное ухудшение ситуации с демократией и свободой. По мнению экспертов, прошлый год стал рекордным по снижению уровня демократии в мире", - добавила она.

Вице-президент США также подчеркнула, что пандемия не дает оснований забыть о защите демократии. "Важно защищать ее даже в условиях кризиса здравоохранения и экономики", - отметила она.

Выступление Харрис должно было стать одним из ключевых моментов в программе председательства США в Совете Безопасности ООН. Постоянный представитель Соединенных Штатов при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд анонсировала его на пресс-конференции сразу после вступления в должность. Как отмечало постоянное представительство США в своих анонсах, Соединенные Штаты и в вопросе повышения статуса женщин должны взять на себя роль глобального лидера.

Однако Харрис практически единственная выступала с записанным обращением, а не по видеосвязи, а также не в начале мероприятия, как обещали в американском постпредстве, а в конце. Выступавшие до нее женщины представляли страны Европы, Африки, Азии, Латинской Америки. Многие сосредоточились на таких вопросах, как насилие в отношении женщин, ситуация с которым ухудшилась с началом пандемии, проблемах с доступом к образованию.