Эксперты ООН: предприниматели из США и Великобритании финансировали операцию в Ливии

ООН, 16 марта. /ТАСС/. Группа экспертов ООН выявила, что в 2019 году в Ливии проводилась финансируемая западными предпринимателями частная военная операция Project Opus, которая была призвана в нарушение оружейного эмбарго поставить силам Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара военную технику. Соответствующая информация приведена в докладе экспертов, распространенном всемирной организацией во вторник.

По их сведениям, планирование, финансирование и контроль деятельности операции происходил от трех зарегистрированных в ОАЭ компаний, которыми заведовали австралиец Кристиаан Пол Дюррант и подданная Великобритании Аманда Кейт Пэрри, управление на местах осуществлял Стефен Джон Лодж (ЮАР). Изначальный план операции предусматривал покупку военных вертолетов в Иордании, однако власти королевства, узнав о планах Project Opus, прервали сделку. В сложившейся ситуации цейтнота и необходимости приобретения воздушных транспортных средств помощь оказал основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс, который за короткое время через компании в разных странах приобрел три воздушных средства различного назначения.

"В июне 2019 года комиссия идентифицировала деятельность хорошо финансируемой частной военной операции под названием Project Opus, которая была призвана снабжать ЛНА вооруженной винтокрылой авиацией, средствами по контролю морских границ, <...> беспилотными вооруженными боевыми машинами и разведывательными мощностями по координации и целеуказанию", - указано в документе.

При этом отмечается, что Принс вел переговоры по операции с Хафтаром в Каире в апреле 2019 года. Согласно изысканиям комиссии план Project Opus также предусматривал похищение и убийство людей в стране, определенных как значимые цели. Эксперты пришли к мнению, что Принс и другие указанные предприниматели нарушили резолюцию Совета Безопасности ООН от 2011 года, которая предусматривает введение эмбарго на поставки оружия Ливии.

На конец 2019 года-начало 2020 года пришелся один из наиболее напряженных периодов противостояния в ливийском конфликте. Армия Хафтара пыталась несколько раз взять столицу страны, город Триполи, контролируемую Правительством национального согласия, однако после начальных успехов все же не смогла добиться своей цели.