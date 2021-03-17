Алжир и миссия ООН подтвердили приверженность мирному процессу в Ливии

РАБАТ, 17 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум обсудил во вторник со спецпосланником генерального секретаря ООН по Ливии, главой Миссии ООН по поддержке в Ливии Яном Кубишем ситуацию в этой стране.

"Во вторник у меня был долгий и конструктивный разговор со спецпосланником генерального секретаря ООН по Ливии Яном Кубишем, в ходе которого мы приветствовали позитивные шаги, предпринятые ливийскими братьями на пути к воссоединению", - приводит слова Букадума информационное агентство Algeria Press Service.

"Также мы подтвердили нашу приверженность продолжению совместных действий в поддержку процесса мира и примирения в Ливии", - подчеркнул алжирский министр.

В начале февраля в Швейцарии участниками Форума ливийского политического диалога, проходившего под эгидой ООН, были избраны единое правительство и Президентский совет Ливии. Их главной задачей является объединение разрозненных органов власти по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря текущего года.

Палата представителей (парламент) Ливии 10 марта вынесла вотум доверия Правительству национального единства (ПНЕ), формирование которого положило конец продолжительному периоду двоевластия в Ливии. Кабмин премьера Абдель Хамида Дбейбы включает 35 постов: 27 министров, шесть госминистров и два вице-премьера без портфелей. В минувший понедельник они принесли присягу перед депутатами в Тобруке.