{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посол Сирии заявил, что вопрос о выборах в стране касается исключительно сирийского народа

Рияд Хаддад отметил, что ни одна страна не имеет никакого отношения к определению легитимности выборов в САР

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что президентские выборы в стране касаются только сирийского народа. При этом не имеет значения, признает ли Евросоюз их результаты, сказал он в интервью "Известиям" в среду.

"Вопрос о президентских выборах в Сирии касается исключительно сирийского народа, и ни Европейский Союз, ни кто-либо еще не имеет никакого отношения к определению легитимности выборов в САР. Это одно из конституционных прав граждан Сирии, и поэтому для нас не имеет значения, признает ли ЕС результаты выборов или нет. Нас беспокоит исключительно участие в них сирийского народа и то, чтобы каждый гражданин смог отдать свой голос и осуществить право в определении судьбы страны", - сказал Рияд Хаддад изданию.

В понедельник пресс-служба Госдепартамента распространила заявление о том, что Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Германия и Италия не считают предстоящие выборы президента Сирии свободными и честными и призывают международное сообщество не нормализовать отношения с Дамаском по их итогам.

Президентские выборы в Сирии должны пройти в 2021 году. Их точная дата пока не определена. Согласно действующему законодательству страны, они могут состояться в период с 16 апреля по 16 мая.

Теги
СирияРоссия
Байден допустил, что губернатора Нью-Йорка будут судить из-за обвинений в домогательствах
Президент США подчеркнул, что к обвинениям в адрес Эндрю Куомо "следует отнестись серьезно"
Читать полностью