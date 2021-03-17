Посол Сирии заявил, что вопрос о выборах в стране касается исключительно сирийского народа

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что президентские выборы в стране касаются только сирийского народа. При этом не имеет значения, признает ли Евросоюз их результаты, сказал он в интервью "Известиям" в среду.

"Вопрос о президентских выборах в Сирии касается исключительно сирийского народа, и ни Европейский Союз, ни кто-либо еще не имеет никакого отношения к определению легитимности выборов в САР. Это одно из конституционных прав граждан Сирии, и поэтому для нас не имеет значения, признает ли ЕС результаты выборов или нет. Нас беспокоит исключительно участие в них сирийского народа и то, чтобы каждый гражданин смог отдать свой голос и осуществить право в определении судьбы страны", - сказал Рияд Хаддад изданию.

В понедельник пресс-служба Госдепартамента распространила заявление о том, что Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Германия и Италия не считают предстоящие выборы президента Сирии свободными и честными и призывают международное сообщество не нормализовать отношения с Дамаском по их итогам.

Президентские выборы в Сирии должны пройти в 2021 году. Их точная дата пока не определена. Согласно действующему законодательству страны, они могут состояться в период с 16 апреля по 16 мая.