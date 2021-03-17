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Байден допустил, что губернатора Нью-Йорка будут судить из-за обвинений в домогательствах

Президент США подчеркнул, что к обвинениям в адрес Эндрю Куомо "следует отнестись серьезно"

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, возможно, будут судить, если обвинения в его адрес в сексуальных домогательствах подтвердятся. Об этом американский лидер заявил в интервью журналистам телеканала ABC, которое было частично опубликовано во вторник.

Ранее несколько женщин обвинили Куомо, который является влиятельным политиком-демократом, в сексуальных домогательствах или неподобающем поведении. Байден ответил утвердительно на вопрос о том, следует ли губернатору уйти в отставку, если достоверность этих утверждений будет доказана. "Думаю, ему, вероятно, также будут предъявлены обвинения", - добавил американский лидер.

Байден подчеркнул, что к обвинениям в адрес Куомо "следует отнестись серьезно". По его словам, следует продолжить проведение разбирательства в связи с произошедшим.

На прошлой неделе сенаторы-демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд, представляющие в верхней палате Конгресса США штат Нью-Йорк, призвали Куомо оставить свою должность в свете скандала. Шумер является лидером демократического большинства в Сенате Конгресса США. Джиллибранд входила в число претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на прошлых выборах. Мэр города Нью-Йорка, который находится в одноименном штате, Билл де Блазио также заявил, что Куомо не может далее оставаться на своем посту.

Профильный комитет нижней палаты законодательного собрания штата Нью-Йорк начал разбирательство, чтобы оценить, есть ли достаточные основания для лишения Куомо полномочий губернатора. За его импичмент высказались многие члены законодательного собрания штата, в том числе демократы.

Куомо заявляет, что не намерен уходить в отставку. Он отрицает обвинения в свой адрес.

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