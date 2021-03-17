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США составили список лиц, действия которых привели к снижению автономии Гонконга

Госсекретарь США Энтони Блинкен Kim Kyung-Hoon/Pool Photo via AP
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Госсекретарь США Энтони Блинкен
© Kim Kyung-Hoon/Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты составили список из 24 официальных лиц КНР и специального административного района страны Гонконга, с которыми иностранным финансовым организациям будет запрещено осуществлять значительные транзакции под угрозой введения американских санкций. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"В сегодняшнем обновлении (регулярного доклада Госдепартамента для Конгресса США по Гонконгу - прим. ТАСС) перечислены 24 официальных лица КНР и Гонконга, действия которых привели к сокращению высокого уровня автономии Гонконга, - отмечается в документе. - Иностранные финансовые организации, которые сознательно осуществляют значительные транзакции с лицами, перечисленными в сегодняшнем докладе, теперь подпадают под действие санкций".

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