Блинкен в ходе поездки в Республику Корея раскритиковал ситуацию с правами человека в КНДР

СЕУЛ, 17 марта. /ТАСС/. Государственный секретарь США Энтони Блинкен подверг резкой критике КНДР, обвинив ее руководство в систематическом нарушении прав собственных граждан. Об этом глава американской дипломатии заявил в среду в ходе встречи со своим южнокорейским коллегой Чон Ый Ёном в Сеуле, куда он прибыл в ходе первого зарубежного турне в этой должности.

"Авторитарный северокорейский режим продолжает систематическую и широко распространенную практику нарушения прав своих собственных граждан, - подчеркнул Блинкен. Мы должны подняться в защиту фундаментальных прав и свобод против тех, кто их попирает".

Упоминание главой Госдепа крайне болезненной для Пхеньяна проблемы прав человека вызвало у южнокорейских наблюдателей вопросы относительно будущего курса администрации президента США Джо Байдена.

Укрепление союза с Сеулом

Блинкен подтвердил "твердую решимость" Вашингтона развивать военно-политический союз с Сеулом, назвав альянс "непоколебимым", "нерушимым" и "основанным на дружбе, взаимном доверии и единых ценностях". "Этот союз является ключом к миру, безопасности и процветанию не только наших двух стран, но и всего Индо-Тихоокеанского региона и даже всего мира", - подчеркнул госсекретарь.

Он также заявил, что "агрессивные действия" китайского руководства подрывают экономику Гонконга, и что Пекин якобы "ослабляет демократический строй на Тайване", подогревает территориальный конфликт в Южно-Китайском море, а также нарушает права человека в Тибете.

Глава Госдепа выразил надежду, что партнерство США с Южной Кореей будет развиваться "в более активном, взаимовыгодном и всеобъемлющем ключе". Блинкен также сказал, что рассчитывает на проведение в ближайшее время саммита лидеров Республики Корея и США, который позволит укрепить двусторонние связи.

Стратегия в отношении КНДР

Госсекретарь США далее заявил, что Сеул и Вашингтон считают ракетно-ядерную проблему КНДР "важным вопросом, который должен быть срочно решен".

Согласно сообщению агентства Рёнхап, Чон Ый Ён и Блинкен сошлись во мнении, что США и Южная Корея должны выработать и проводить в жизнь "полностью скоординированную" стратегию в отношении Пхеньяна, при этом поддерживая тесное взаимодействие в процессе пересмотра Белым домом его северокорейской политики.

Возможное обострение отношений с КНДР

Мало кто из южнокорейских экспертов сомневается в том, что выпады госсекретаря США вызовут новую волну раздражения в Пхеньяне, возможно, подтолкнув его к военным провокациям. Днем ранее КНДР пригрозила выйти из военного соглашения с Республикой Корея и расформировать орган, ответственный за диалог с Сеулом, из-за его "агрессивных действий". В заявлении, опубликованном во вторник северокорейскими СМИ от имени заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, младшей сестры лидера КНДР Ким Чен Ына, отмечается, что "Южная Корея снова выбрала "поход войны" и "поход кризиса" вместо "теплого похода" всего корейского народа".

В документе также содержится призыв к США не участвовать во "враждебных действиях" в отношении Северной Кореи. Главе Белого дома "лучше не делать вещей, которые помешают ему спокойно спать в течение ближайших четырех лет", говорится в публикации.

Это стало первым посланием КНДР администрации Байдена. Оно прозвучало после того, как Белый дом заявил, что пытался выйти на контакт с Пхеньяном, но не получил от него ответа.