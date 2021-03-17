Блинкен: США примут решение по поводу возможного бойкота Игр в Китае в "подходящее время"

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Американская администрация пока не решила вопрос с возможным бойкотом США Олимпийских игр в Пекине, но может сделать это в "подходящее время". Об этом в среду заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью японскому телеканалу NIPPON TV. Транскрипт интервью распространила пресс-служба Госдепа.

"Мы слышали много таких опасений, и мы продолжаем разговаривать [на эту тему] с другими странами, чтобы узнать, что они по этому поводу думают. В подходящее время мы решим, что делать, - сказал он, отвечая на вопрос по поводу возможного бойкота США Игр в Пекине. - Пока мы прислушиваемся к такого рода озабоченностям, которые исходят от многих стран".

Блинкен при этом напомнил, что США по-прежнему озабочены имеющимися у них данными о нарушениях прав человека в КНР, в том числе по отношению к уйгурам и жителям Гонконга.

Призывы бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее озвучивали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран мира. Поводом стали приписываемые Пекину массовые репрессии в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Национальный олимпийский комитет США выступил против бойкота.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.

Противостояние Китаю

По мнению Блинкена, Соединенные Штаты и их союзники могут успешно противостоять Китаю совместными действиями, так как у КНР нет ни с кем альянса.

"Отношения с Китаем очень сложные: в них есть враждебные аспекты, конкурентные аспекты и аспекты сотрудничества, - сказал он. - Но общий момент при работе с каждым из них - это убеждение в том, что мы подходим к Китаю с позиции силы, и эта сила начинается с нашего альянса, с нашей солидарности, потому что это действительно уникальный актив, который есть у нас и которого нет у Китая, - союза, сотрудничества стран-единомышленниц".

Блинкен пояснил, что, выступая единым фронтом, США и их союзники могут действовать намного успешнее в отношениях с КНР, чем работая в одиночку. В этой связи он напомнил, что такого рода сотрудничество, в частности, "требует вложений в нашу оборону и безопасность".

Действия Пекина в отношении островов Сенкаку и Тайваня

Американская администрация обеспокоена действиями Китая в отношении спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, а также положением Тайваня, заявил Блинкен.

"Соединенные Штаты и Япония разделяют глубокую озабоченность по поводу того, что мы видим в последние годы, когда Китай действует более репрессивно дома и более агрессивно за рубежом, в том числе в [своем] регионе, будь то в отношении островов Сенкаку, Тайваня или в Южно-Китайском море", - сказал он. В этой связи Блинкен подчеркнул важность совместной работы по этим направлениям между Вашингтоном и Токио, "чтобы справиться с теми вызовами, которые исходят от Китая". "Я уверен, что мы это сделаем", - считает дипломат.

16 марта в распространенных письменных заявлениях руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина с их японскими коллегами в Токио подчеркивалось, что американская сторона подтвердила Японии готовность защищать острова Сенкаку.

Особую обеспокоенность Японии в последнее время вызывает активность китайских сторожевиков в районе Сенкаку, являющихся предметом территориального спора между Токио и Пекином. В феврале китайские корабли 14 раз заходили в зону у этих островов, которую Япония считает своими территориальными водами.

В Токио это связывают в том числе с тем, что 1 февраля в Китае вступил в силу закон, дающий береговой охране страны полномочия открывать огонь по иностранным кораблям для защиты национального суверенитета. В ответ Япония также наделила свою береговую охрану правом применять оружие в случае попытки высадки на Сенкаку, что, по мнению экспертов, повышает угрозу вооруженного конфликта.