Власти США не исключают, что стрельба в Джорджии была преступлением на почве ненависти

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Власти США не исключают, что стрельба в нескольких массажных салонах в штате Джорджия, в результате которой погибли восемь человек, может быть расценена как преступление на почве ненависти, однако пока рано делать однозначный вывод. Соответствующее заявление сделал в среду на пресс-конференции начальник полицейского управления Атланты (штат Джорджия) Родни Брайант. Трансляцию вела телекомпания CNN.

Шефу полиции был задан вопрос о том, является ли данное происшествие преступлением на почве ненависти. Ранее сообщалось, что шесть из восьми погибших были выходцами из стран Азии. "Мы находимся лишь на ранней стадии расследования, поэтому пока не можем с уверенностью сделать такой вывод", - указал он.

"Несмотря на то что подозреваемый задержан, предстоит проделать еще массу работы", - отметил Брайант. "Я знаю, что многие склоняются к такой версии, и вы наверняка хотите спросить нас об этом, но мы пока не готовы дать определенный ответ", - подчеркнул он. При этом, по словам шефа полиции Атланты, задержанный в связи со стрельбой признался, что ранее посещал салоны, в которых совершил нападение.

В свою очередь мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс отметила, что предполагаемый преступник, вероятно, готовился направиться в другие города. "Все могло сложиться куда хуже", - отметила она, подчеркнув, что задержанный планировал "отправиться в [штат] Флорида, чтобы, возможно, осуществить другие атаки".

Во вторник полиция задержала 21-летнего Аарона Лонга, который совершил нападения со стрельбой в трех массажных салонах в Атланте и ее окрестностях. Он признал вину. Погибли в общей сложности восемь человек, еще один пострадал. По словам задержанного, расовая принадлежность погибших не была причиной стрельбы.