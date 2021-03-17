Три населенных пункта в Сирии заблокированы для возвращения беженцев

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Командование турецких войск заблокировало для возвращения местных жителей три населенных пункта в сирийской провинции Ракка. Об этом сообщил журналистам в среду заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Александр Карпов.

"Населенные пункты Аль-Муаляк, Джебель и Сейда округа Айн-Иса провинции Ракка по решению командования турецких войск заблокированы для возвращения местных жителей, ранее оставивших свои дома из-за боевых действий между вооруженными силами Турции и курдскими формированиями", - сказал Карпов.

Он подчеркнул, что Российский центр по примирению враждующих сторон призывает командование турецких войск, осуществляющих контроль над территориями на севере Сирии, обеспечить возможность и безопасность добровольного и беспрепятственного возвращения мирных жителей в свои дома.