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Помощник Байдена по нацбезопасности и генсек НАТО обсудили "деятельность РФ"

Джейк Салливан и Йенс Столтенберг также договорились сотрудничать в преддверии саммита альянса, который состоится в 2021 году

ТАСС, 17 марта. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в среду обсудил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом деятельность РФ, а также ситуацию в Ираке и в Афганистане. Об этом говорится в распространенном заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

Как утверждается в заявлении, Салливан и Столтенберг обсудили миссии НАТО в Афганистане и Ираке, а также "[выразили] их общую обеспокоенность в связи с дестабилизирующей деятельностью России". В заявлении при этом не уточняется, что именно имелось в виду.

Стороны договорились сотрудничать в преддверии саммита НАТО, который состоится в этом году. Кроме того, Салливан выразил поддержку инициативе генсека НАТО до 2030 года по продолжению адаптации организации к "реагированию на системные и транснациональные вызовы, включая киберугрозы и изменение климата".

Теги
АфганистанСШАИракРоссияСтолтенберг, ЙенсБайден, Джозеф (Джо)Салливан, Джейк
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