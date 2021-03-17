Белый дом не уточнил, планируется ли телефонный разговор Байдена с Зеленским

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в среду отказалась уточнить, планируется в ближайшее время телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

"Планирует ли президент Байден позвонить президенту Украины в ближайшее время, есть ли какие-то новые данные? Или какие-то еще потенциальные контакты?" - спросил во время брифинга один из журналистов.

"На данный момент у меня нет для вас никаких анонсов относительно звонков иностранным лидерам. Обычно мы анонсируем их, возможно, за день. <...> Но я уверена, у него будут некоторые [телефонные беседы] в ближайшее время, но у меня нет ничего конкретного, что я бы могла анонсировать для вас сегодня", - ответила Псаки.