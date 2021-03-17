Разведка США считает, что расисты способны на атаки с массовыми жертвами в стране

ТАСС, 17 марта. Разведка США полагает, что экстремисты, действующие на основе расистских и этнических убеждений, представляют повышенную угрозу для внутренней безопасности и способны на атаки с массовыми жертвами. Соответствующие выводы содержатся в докладе американских разведывательных служб, который в среду распространила пресс-служба министерства внутренней безопасности страны.

"Разведывательное сообщество США считает, что экстремисты, действующие на основе расистских и этнических убеждений, представляют наибольшую угрозу среди действующих внутри страны экстремистов и могут быть способны на атаки с массовыми жертвами против гражданского населения", - указано в отчете.

Отмечается также, что экстремистские группировки могут атаковать сотрудников правоохранительных органов, правительственных служащих и объекты.

По мнению американской разведки, экстремистские сообщества активно используют социальные сети, сайты и мессенджеры с шифрованием, чтобы рекрутировать новых сторонников и распространять материалы, способствующие радикализации и мобилизации к насилию. Кроме того, сообщества, выступающие за идею превосходства белой расы, могут иметь связи за границей с представителями аналогичных взглядов.

В докладе указано, что рост угрозы со стороны экстремистов вызван "последними политическими и общественными событиями" в США, а также "различными идеологиями".

17 февраля президент США Джо Байден заявил, что сторонники превосходства белой расы опасны для общества, а их движение представляет наибольшую террористическую угрозу внутри США. Ранее он поручил своей администрации ужесточить борьбу с внутренним экстремизмом и провести всеобъемлющую оценку рисков внутреннего экстремизма в связи с беспорядками, прошедшими в Конгрессе США 6 января.