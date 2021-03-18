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Байден выдвинет Хосе Фернандеса на пост замгоссекретаря США по экономике и энергетике

Фернандес в прошлом был помощником госсекретаря по делам экономики, энергетики и бизнеса

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден объявил о намерении выдвинуть Хосе Фернандеса на пост заместителя госсекретаря по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды. Об этом сообщила в среду пресс-служба Белого дома.

Фернандес будет совмещать этот пост с должностью заместителя главы Европейского банка реконструкции и развития, Международного банка реконструкции и развития и Межамериканского банка развития.

Фернандес в настоящее время является партнером в юридический фирме Gibson, Dunn & Crutcher в Нью-Йорке. В прошлом он занимал должность помощника госсекретаря по делам экономики, энергетики и бизнеса.

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