Байден выдвинет Хосе Фернандеса на пост замгоссекретаря США по экономике и энергетике

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден объявил о намерении выдвинуть Хосе Фернандеса на пост заместителя госсекретаря по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды. Об этом сообщила в среду пресс-служба Белого дома.

Фернандес будет совмещать этот пост с должностью заместителя главы Европейского банка реконструкции и развития, Международного банка реконструкции и развития и Межамериканского банка развития.

Фернандес в настоящее время является партнером в юридический фирме Gibson, Dunn & Crutcher в Нью-Йорке. В прошлом он занимал должность помощника госсекретаря по делам экономики, энергетики и бизнеса.