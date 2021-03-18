Губернатор Нью-Йорка не будет обсуждать обвинения в домогательствах до конца расследования

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо не намерен комментировать обвинения в сексуальных домогательствах в его адрес до завершения разбирательства, инициированного местными законодателями. Об этом он заявил в среду на телефонном брифинге.

Куомо напомнил, что профильный комитет нижней палаты законодательного собрания штата Нью-Йорк ранее начал разбирательство, чтобы оценить, есть ли достаточные основания для лишения его полномочий губернатора. В расследовании участвует юридическая фирма. "Я не буду отвечать на вопросы или давать какие-либо комментарии относительно этого разбирательства. Пусть юристы делают свою работу и проводят разбирательство", - сказал губернатор. "Мы поговорим, когда будут установлены факты и обстоятельства", - добавил он.

Ранее несколько женщин обвинили Куомо, который является влиятельным политиком-демократом, в сексуальных домогательствах или неподобающем поведении. Президент США Джо Байден заявил во вторник, что Куомо, возможно, будут предъявлены обвинения, если утверждения женщин будут признаны достоверными. Американский лидер добавил, что губернатору также в этом случае нужно будет оставить свой пост.

На прошлой неделе сенаторы-демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд, представляющие в верхней палате Конгресса США штат Нью-Йорк, призвали Куомо оставить свою должность в свете скандала. Шумер является лидером демократического большинства в Сенате Конгресса США. Джиллибранд входила в число претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на прошлых выборах. Мэр города Нью-Йорка, который находится в одноименном штате, Билл де Блазио также заявил, что Куомо не может далее оставаться на своем посту.

Сам губернатор заявляет, что не намерен уходить в отставку. Он отрицает обвинения в свой адрес.