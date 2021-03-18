Суд над двумя канадцами, обвиняемыми в шпионаже, начнется в КНР 19 и 22 марта

ОТТАВА, 18 марта. /ТАСС/. Судебные слушания по делу канадских граждан Майкла Спэйвора и Майкла Коврига, которых китайские власти обвиняют в шпионаже, начнутся 19 и 22 марта соответственно. Об этом в среду говорится в заявлении главы МИД Канады Марка Гарно.

"Наше посольство в Пекине получило уведомление о том, что судебные слушания по [делу] Майкла Спэйвора и Майкла Коврига состоятся 19 и 22 марта соответственно", - сообщил дипломат. Он добавил, что из-за канадского закона о конфиденциальной информации других подробностей раскрыть не может. При этом Гарно в очередной раз напомнил позицию Оттавы, которая считает задержание своих граждан незаконным и требует их немедленного освобождения.

Ранее газета The Globe and Mail сообщила, что по обвинениям в шпионаже канадцам может грозить от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

В декабре 2018 года между Канадой и Китаем возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которой грозит депортация в США по обвинению в мошенничестве и нарушении американских антииранских санкций. Вскоре после этого власти КНР задержали двух канадских граждан по обвинению в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. В мае 2019 года задержанные - Ковриг и Спэйвор - были отправлены под арест, а 19 июня 2020 года прокуратура КНР предъявила им обвинения в шпионаже. Оттава считает их задержание незаконным и требует от Пекина немедленно вернуть канадских граждан на родину.