США заявили, что будут обсуждать КНДР и с теми партнерами за рубежом, с которыми враждуют

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены обсуждать проблематику денуклеаризации Корейского полуострова и с теми заинтересованными зарубежными партнерами, с которыми у Вашингтона складываются враждебные отношения. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Скажу, что часть нашей стратегии, относящейся к денуклеаризации Северной Кореи, конечно, заключается в том, чтобы вести за собой при помощи дипломатии и взаимодействия с партнерами в регионе. Даже с теми [из них], с которыми у нас порой складываются враждебные отношения. Речь идет о ключевой части данной стратегии", - заявила официальный представитель президента США. "Безусловно, - подтвердила она, - это будет частью обсуждения с китайцами". "Стратегия заключается в том, чтобы координировать [действия] и вести обсуждения с партнерами в регионе, чтобы мы могли определить, как выглядит путь вперед", - отметила Псаки.

Она отказалась комментировать сведения о том, что Пхеньян, возможно, готовится к проведению нового ракетного испытания. "Не думаю, что мы будем забегать вперед их испытаний, если они примут решение испытывать", - сказала пресс-секретарь главы администрации США.

Ранее новое правительство США сигнализировало, по сути, о том, что не планирует делать ставку на прямой двусторонний диалог с КНДР ради денуклеаризации Корейского полуострова. Белый дом сообщил в январе, что нынешняя администрация США во главе с президентом Джо Байденом собирается подготовить новую стратегию в отношении КНДР и проводить курс, помимо прочего, на сдерживание Пхеньяна. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам стран Восточной Азии и Тихого океана Сон Ким уточнил 12 марта, что Вашингтон рассчитывает в течение нескольких недель завершить пересмотр своей политики в отношении КНДР.