Киев считает, что появился шанс начать разминирование объектов инфраструктуры в Донбассе

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Украинская делегация в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины предложила начать процесс разминирования объектов инфраструктуры в Донбассе. Об этом сообщается в среду на сайте украинской делегации в контактной группе по итогам очередного заседания в режиме видеоконференции.

"[Заместитель главы украинской делегации в контактной группе, вице-премьер Украины] Алексей Резников предложил накануне пасхальных праздников совместно осуществить два шага: начать процесс "гуманитарного разминирования", а именно разминирования участков, на которых находятся кладбища, объекты инфраструктуры (водо-, газо- и электроснабжения и т. д.), и разблокировать работу КПВВ (контрольные пункты въезда и выезда - прим. ТАСС) "Счастье" и "Золотое", - отмечается в сообщении.

Украинская сторона утверждает, что, согласно заявлению координатора подгруппы по безопасности от ОБСЕ, посла Халита Чевика, готов механизм противоминной деятельности и проект документа по разминированию 19 новых участков на линии разграничения, предварительно согласованных во время парижского саммита ("нормандской четверки", состоявшегося в декабре 2019 года).

Отмечается, что украинская делегация продолжает концентрироваться на реализации вопросов, касающихся сохранения режима прекращения огня, беспрепятственного доступа Международного комитета Красного Креста и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам, освобождения удерживаемых лиц, разблокировки работы контрольно-пропускных пунктов, обеспечения свободного и беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к объектам на всей территории Украины, а также допуска представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

В среду Министерство иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) и делегация Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах заявили по итогам заседания контактной группы, что Киев продолжает саботаж ее работы. Полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил также, что очередное заседание группы в политической части было сорвано. Как отметила глава МИД ДНР, представитель республики на минских переговорах Наталья Никонорова, представители Киева в контактной группе демонстрируют своим поведением, что их не интересует реальное мирное урегулирование и жизни 4 млн жителей Донбасса.