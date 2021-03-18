Премьер-министр Ливана ждет утверждения президентом республики состава нового кабинета

БЕЙРУТ, 18 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Ливана Саад Харири готов встретиться в четверг с президентом республики Мишелем Ауном и ожидает утверждения им состава нового правительства. Об этом сообщила телестанция Al Jadeed со ссылкой на источники в окружении премьера, которые отметили, что Харири направится во дворец Баабда "как только глава государства сможет его принять".

Ранее было распространено заявление Харири в ответ на телеобращение президента Ауна, в котором тот призвал его "создать правительство национального спасения или уступить место другому кандидату".

"С момента моего назначения премьер-министром 22 октября я посещал дворец Баабда 16 раз и теперь ожидаю, когда президент утвердит список правительства из 18 независимых специалистов, не связанных с партиями и парламентскими фракциями", - подчеркнул Харири. При этом он указал, что если глава государства не желает подписывать декрета, то "пусть объяснит общественности, по каким причинам он этого не делает". В таком случае, по словам премьера, выходом из тупиковой ситуации должно стать проведение досрочных президентских выборов.

Последняя встреча Ауна с Харири состоялась 12 февраля, на ней два политика так и не смогли договориться о распределении министерских постов в будущем кабинете между кандидатами от христианских и мусульманских общин.

В понедельник стало известно об инициативе спикера парламента Набиха Берри, предложившего расширить состав правительства до 20 человек, передав пост главы МВД суннитскому движению "Аль-Мустакбаль", лидером которого является премьер Харири, а пост министра юстиции - сторонникам президента из Свободного патриотического движения (СПД). В свою очередь канцелярия главы государства в своем заявлении в среду опровергла утверждения оппонентов Ауна о том, будто бы СПД добивается блокирующей трети мест в новом правительстве.

Согласно требованию Международного валютного фонда, будущий кабинет в Ливане должен провести реформы в финансовой, банковской и налоговой сфере. Это является основным условием для получения Ливаном кредитов на сумму $11 млрд, которые необходимы для реализации программы стабилизации экономики и крупных инфраструктурных проектов.