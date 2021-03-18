Reuters: администрация Байдена разрабатывает план перезагрузки отношений с Палестиной

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Администрация президента США демократа Джо Байдена разрабатывает план, направленный на перезагрузку отношений с Палестиной после того, как они были фактически подорваны предыдущей администрацией республиканца Дональда Трампа. Это утверждает в среду агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с содержанием соответствующего документа Госдепартамента.

Согласно этой информации, план пока находится на раннем этапе разработки. Один из источников заявил, что это лишь предварительный черновой вариант, в который могут вноситься изменения.

Тем не менее, по этим данным, он может лечь в основу будущей политики, направленной на то, чтобы отказаться от некоторых положений подхода предыдущей администрации, которые палестинская сторона считала однобокими и учитывающими лишь интересы Израиля.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял о том, что новая американская администрация выступает за урегулирование конфликта на Ближнем Востоке путем создания полноценного независимого палестинского государства и его мирного сосуществования с Израилем. При этом, по его словам, администрация Байдена намерена сохранить посольство США в Израиле в Иерусалиме, а также продолжить политику признания этого города столицей еврейского государства. В свою очередь глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщал, что Вашингтон намерен возобновить оказание гуманитарной помощи Палестине.