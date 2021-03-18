Генсек ООН назначил Жана Арно своим спецпосланником по Афганистану

ООН, 18 марта. /ТАСС/. Французский дипломат Жан Арно назначен специальным посланником генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по Афганистану. Соответствующее заявление распространила в среду пресс-служба официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сегодня объявил о назначении француза Жана Арно своим персональным посланником по Афганистану и региональным вопросам. Генеральный секретарь попросил господина Арно способствовать достижению политического решения конфликта, тесно работая с Миссией ООН по содействию Афганистану и региональными партнерами", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что у 70-летнего Арно более чем 30-летний опыт в вопросах мировой дипломатии. В 2015-2018 годах он работал в качестве делегата генсека ООН на мирных переговорах в Колумбии, в 2019-2020 годах занимал пост спецпосланника генсека ООН по Боливии.

В обязанности Арно будет входить поддержание связи от лица Гутерриша со странами региона с целью поддержки переговоров между Афганистаном и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), а также с целью реализации любых достигнутых договоренностей. Коме того, Арно будет проводить работу по развитию добрососедских отношений для содействия миру в стране.