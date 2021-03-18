Сеул и Вашингтон подписали соглашение о расходах на содержание войск США в Южной Корее

СЕУЛ, 18 марта. /ТАСС/. Республика Корея и США парафировали в четверг новое, 11-е по счету соглашение о специальных мерах, которое определяет доли расходов сторон на содержание американских войск на юге Корейского полуострова. Подписи под документом поставили глава южнокорейской делегации на переговорах по подготовке соглашения Чон Ын Бо и временный поверенный в делах США в Южной Корее Роберт Рэпсон.

На церемонии присутствовали министр иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ён, министр обороны Со Ук, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.

Сеул и Вашингтон 7 марта договорились увеличить долю Южной Кореи в общих расходах на оборону на 13,9% по сравнению с предыдущим соглашением. С 2022 года южнокорейская доля расходов будет ежегодно увеличиваться соразмерно росту оборонного бюджета за предыдущий год. Таким образом, в следующем году этот показатель вырастет на 5,4%. Соглашение вступит в силу после его ратификации Национальным собранием (парламентом) Республики Корея.

Переговоры о подготовке нового соглашения начались в сентябре 2019 года. В конце марта 2020 года стороны пришли к предварительному согласию об увеличении южнокорейской доли на 13%. Однако окончательная договоренность не была достигнута из-за позиции занимавшего в то время пост президента США Дональда Трампа.

С 2018 года Вашингтон требовал от Сеула повышения доли взносов на содержание 28-тысячного контингента США. Так, южнокорейские расходы на совместную оборону в 2019 году были увеличены на 8,2% и достигли $915 млн. В ноябре того же года сообщалось, что Вашингтон потребовал от Сеула повысить взносы почти в пять раз - до $4,7 млрд.

Американские войска находятся в Южной Корее со времен Корейской войны (1950-1953). Условия их пребывания регулируются подписанным 26 января 1950 года двумя странами соглашением о помощи по взаимной обороне.