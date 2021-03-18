В Турции предотвратили не менее 26 терактов с начала 2021 года

АНКАРА, 18 марта. /ТАСС/. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил в четверг, что силам безопасности республики удалось предотвратить не менее 26 террористических актов за первые месяцы 2021 года.

"С начала года предотвращено 26 терактов, причем один из них был предотвращен сегодня", - приводит его слова агентство Anadolu.

Между тем, по данным МВД, за весь 2020 год было предотвращено 152 преступления террористической направленности.

Сойлу также заявил, что с начала этого года в Турции "обезврежен 121 боевик Рабочей партии Курдистана".