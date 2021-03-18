В ходе протестов в Белоруссии пострадали 22 военнослужащих

МИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Участники несанкционированных акций, состоявшихся после президентских выборов в Белоруссии, травмировали 22 военнослужащих внутренних войск МВД. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков в интервью изданию " СБ. Беларусь сегодня ", опубликованном в четверг.

"Вот говорят о "мирных протестах"… Между тем в рядах внутренних войск 22 пострадавших: 10 офицеров, шесть прапорщиков, два курсанта, четыре солдатика", - сказал замглавы белорусского МВД.

По словам Карпенкова, "результат бесчинств "людей со светлыми лицами" - поломанные руки, ноги, раздробленные кости у наших военнослужащих". "Все вылечены в госпитале, все вернулись в строй и полны решимости. Их пример закаляет и сплачивает личный состав", - добавил замминистра. "Все прекрасно понимают, что если массовые беспорядки повторятся, то надо теснее сжимать щиты в нашем боевом строю и смело идти вместе с офицерами выполнять задачи, которые перед нами ставят родина и глава государства", - заявил Карпенков.