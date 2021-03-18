Лукашенко: власть должна иметь инструменты реагирования на деструктивную деятельность

МИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у властей в арсенале должны быть адекватные инструменты реагирования на любые проявления деструктивной деятельности. Об этом он заявил в четверг на совещании по вопросу совершенствования законов в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка.

"Жить нам спокойно не дадут, значит, нужно быть готовым к любым проявлениям деструктивной деятельности: от призывов к незаконным забастовкам, до манипулирования сознанием людей посредством интернет-технологий, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА . - На каждый подобный шаг в арсенале у нас должны иметься адекватные инструменты реагирования".

Глава государства напомнил, что полтора месяца назад уже обсуждались вопросы соответствия законодательства сложившейся обстановке и то, насколько оно эффективно позволяет реагировать на современные вызовы. "Вывод был сделан однозначный: необходима корректировка по всем направлениям - уголовного, трудового и прочего законодательства. Объективной основой для этого является запрос простых граждан на обеспечение общественной безопасности, сохранение порядка и мира в стране", - подчеркнул Лукашенко. При этом он подчеркнул, что законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы.