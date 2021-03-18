Парламент Молдавии пригласил президента к переговорам по кандидатуре на пост премьера

КИШИНЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Парламент Молдавии пригласил президента страны Майю Санду к переговорам для определения кандидата на пост премьер-министра. Об этом в ходе пленарного заседания в четверг сообщил руководитель фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Корнелиу Фуркулицэ.

"Заявляем о формировании парламентского большинства. <…> Приглашаем президента страны на консультации после 12:00", - сказал Фуркулицэ. Он напомнил, что ранее Конституционный суд страны обязал главу республики продолжить переговоры с депутатами по вопросу формирования правительства.

Во вторник после консультаций с парламентскими фракциями президент выдвинула на пост премьер-министра Игоря Гросу, который ранее возглавил учрежденную Санду проевропейскую Партию действия и солидарности. Санду объяснила, что это решение стало следствием отказа от выдвижения на должность премьера Марианны Дурлештяну, которая ранее была предложена на этот пост ПСРМ и парламентской группой "За Молдову" (Pentru Moldova). По словам депутатов парламента, кандидатуру Гросу с ними не обсуждали, поэтому представители фракции ПСРМ повторно обратились в Конституционный суд.

Политический кризис

Сторонники Санду, которая вступила в должность президента в конце декабря прошлого года, организовывали акции протеста с требованием досрочных выборов в парламент. Под давлением оппозиции в отставку ушел премьер-министр Ион Кику, поддержку которому оказывала ПСРМ. На данный момент все парламентские партии поддерживают идею проведения досрочных выборов, однако перед этим они предлагают сформировать временное правительство.

Президент настаивает на немедленном роспуске нынешнего состава парламента, который обвиняет в коррумпированности. Наблюдатели отмечают, что за этим требованием может стоять желание улучшить представительство учрежденной Санду проевропейской Партии действия и солидарности в парламенте, которая сейчас располагает 15 мандатами из 101.

В феврале ПСРМ, у которой 37 мандатов, сформировала в парламенте большинство с группой "За Молдову" (14 мандатов) и рядом независимых депутатов для утверждения премьером Дурлештяну. Дипломаты западных стран выразили поддержку Санду, подвергли критике новое парламентское большинство и призвали к роспуску законодательного органа.