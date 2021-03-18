В Белоруссии оперативно введут новые законодательные акты в сфере нацбезопасности

МИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александра Лукашенко заявил, что в ближайшее время порядка десятка законодательных актов в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка должны быть рассмотрены парламентом и оперативно введены в действие.

"В ближайшее время эти документы должны быть не только рассмотрены парламентом, но и оперативно введены в действие", - сказал Лукашенко в четверг на совещании по вопросу совершенствования законов в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка, его слова приводит агентство БелТА. Он напомнил, что после предыдущего совещания в сжатые сроки в парламенте, президентской администрации, Государственном секретариате Совета безопасности и других ведомствах, прежде всего силовых, подготовлено порядка десяти законопроектов.

Президент привел в качестве примера оперативность изменения законодательства в России. "На примере увиденного в конце прошлого года в Беларуси они сделали соответствующие выводы, прозрачно, четко, ясно приняв определенные законы. Это не только пример оперативности, но и по тематике для нас очень важно", - сказал Лукашенко. По мнению президента имеет смысл присмотреться к российскому опыту противодействия героизации нацизма. "Это очень важный для нас вопрос. Они в этом направлении сделали конкретные шаги. Почему бы не воспользоваться этим опытом так, как они воспользовались нашим горьким опытом", - сказал он.

Президент поставил ряд вопросов, в частности, в полной ли мере обеспечивается охрана конституционного строя. "Люди должны знать эти изменения законов, ознакомиться с их содержанием и четко уяснить, какие будут последствия за несоблюдение законов", - подчеркнул белорусский лидер. Он поинтересовался, какие механизмы предусмотрены в части борьбы с экстремизмом, обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка. "Еще раз подчеркиваю, без попыток поставить кого-то на колени и наклонить. Виноват - отвечай, не виноват - иди работай", - сказал Лукашенко. По его словам, "вбросы в интернет - персональные данные, угрозы семьям, детям - это должно вырезаться каленым железом".

Глава президентской администрации Игорь Сергеенко на совещании отметил, что во исполнение поручений главы государства проведен масштабный пересмотр законодательства. По его словам, правовые нормы изучались "в преломлении как на события послевыборного периода, так и на необходимость предупреждения новых возможных форм деструктивной активности".