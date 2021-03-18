В Белоруссии намерены возбудить уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы войны

МИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура Белоруссии планирует возбудить уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны. Об этом заявил журналистам генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед в четверг.

"Генпрокуратура несколько месяцев назад начала работу, направленную на то, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны", - сказал Швед, словам которого приводит агентство БелТА. "Сегодня об этом доложено главе государства", - отметил генпрокурор.

По его словам, эта работа ведется совместно с другими государственными органами, Академией наук, архивами. "И мы говорим о том, что в ближайшее время такой вопрос будет рассмотрен", - подчеркнул генпрокурор. Он рассказал, что Генпрокуратура совместно с парламентом подготовила проект закона, направленный на противодействие героизации нацизма. "Мы детально обсудили этот законопроект [на прошедшем у президента совещании]. Он - на злобу дня", - отметил Швед.

По словам генпрокурора, принятие закона станет серьезным шагом в противодействии имеющим место негативным проявлениям. "Мы стали отмечать, в том числе в СМИ, в интернете публикации, направленные на то, чтобы обелить нацистских преступников, которые в годы Великой Отечественной войны совершили злодеяние против белорусского народа, устроили здесь геноцид", - подчеркнул Швед.

В четверг на совещании президент Александр Лукашенко, в частности, напомнил о принятии в России закона по противодействию героизации нацизма. "Это очень важный для нас вопрос. Они в этом направлении сделали конкретные шаги. Почему бы не воспользоваться этим опытом?" - заметил белорусский лидер.