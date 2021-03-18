ГП Белоруссии предлагает дать органам безопасности право признавать группы экстремистскими

МИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура Белоруссии предлагает разрешить органам внутренних дел и безопасности самим признавать группы лиц экстремистскими и запрещать их деятельность. Об этом сообщает в четверг управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры.

"Подготовлена новая редакция Закона Республики Беларусь "О противодействии экстремизму", которая позволит придать работе правоохранительных и иных органов более системный и целенаправленный характер, - говорится в сообщении. - В ней органам внутренних дел и государственной безопасности предоставлены полномочия по признанию групп граждан экстремистскими формированиями и запрещении их деятельности".

Согласно проекту прокуратуры, органы госбезопасности и внутренних дел получат право при выявлении признаков экстремистских действий выносить предписания учредителям и руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям при отсутствии оснований для привлечения их к уголовной ответственности.