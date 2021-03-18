В Белоруссии введут ответственность за фейки о развитии страны, ее ВПК и нацбезопасности

МИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Дополнительная ответственность за распространение заведомо недостоверной информации о различных сферах жизни Белоруссии будет предусмотрена в законодательстве страны. Об этом сообщил в четверг заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Александр Рахманов.

"Конечно же, в национальном законодательстве появится дополнительная ответственность для тех людей, которые занимаются распространением лживой, недостоверной информации, тем более выдавая ее в качестве достоверной, проверенной и точной. По различным направлениям нашей жизни. Это и развитие страны, и военно-техническое состояние, состояние рисков и вызовов для национальной безопасности. Это и положение дел в области здравоохранения и так далее", - приводит слова Рахманова агентство БелТА.

Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования законодательных актов в сфере обеспечения нацбезопасности и охраны общественного порядка.

В Белоруссии с 9 августа прошлого года проходят протесты несогласных с итогами президентских выборов. По официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Тихановская, не признавшая эти результаты и покинувшая страну. Особенно массовые акции митинги и шествия проходили после подведения итогов голосования. В первые дни они вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Локальные акции протеста продолжаются до сих пор. В оппозиции заявляют, что готовят новые массовые акции.

Власти республики неоднократно сообщали, что протесты направляются из-за рубежа. В стране признаны экстремистскими несколько Telegram-каналов, в которых координировались действия протестующих. Генпрокуратура Белоруссии 21 декабря прошлого года возбудила в отношении членов Координационного совета белорусской оппозиции, создание которого инициировала Тихановская, уголовное дело по факту создания экстремистского формирования и руководства им.