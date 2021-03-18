Кандидат в премьеры Молдавии пообещал подготовить страну к досрочным выборам

КИШИНЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Кандидат в премьер-министры Молдавии Игорь Гросу представит программу правительства с упором на подготовку к досрочным выборам, борьбу с пандемией коронавируса, коррупцией и экономическим кризисом в стране. Об этом политик, который пока исполняет обязанности лидера пропрезидентской Партии действия и солидарности (ПДС), сообщил в четверг на своей странице в Facebook.

"Во-первых, это эффективная борьба с пандемией и экономическим кризисом, кампания по вакцинации, возвращение к нормальной жизни всех граждан. Быстрое очищение госучреждений от схем и коррупционеров. Проведение досрочных выборов. Вскоре я проведу консультации с парламентскими фракциями, а также с политсоветом ПДС, чтобы узнать, как можно достичь этих целей", - уточнил Гросу.

Президент Молдавии Майя Санду во вторник подписала указ о выдвижении лидера ПДС кандидатом в премьеры. Однако крупнейшая в стране Партия социалистов (ПСРМ) оспорила это решение в Конституционном суде и предложила главе государства выдвинуть на этот пост посла Молдавии в России Владимира Головатюка.

После победы Санду на выборах президента ее сторонники организовали акции протеста с требованием досрочных выборов. Под давлением оппозиции в отставку ушел премьер-министр Ион Кику, поддержку которому оказывали социалисты. На данный момент все парламентские партии поддерживают идею проведения досрочных выборов, однако перед этим они предлагают сформировать временное правительство, чтобы справиться с обрушившимися на страну новой волной пандемии и кризисом.