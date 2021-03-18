Зеленский посетит Вильнюс 6 июля для участия в Конференции реформ

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Конференции реформ на Украине, которая пройдет в Вильнюсе 6 июля. Об этом в четверг заявил президент Литвы Гитанас Науседа по результатам переговоров с украинским коллегой в Киеве.

"Конференция реформ на Украине состоится в Вильнюсе в июле. Я получил обещание президента [Украины] посетить нас 6 июля на конференции", - сообщил Науседа.

Литовский лидер добавил, что это мероприятие "станет прекрасным поводом обсудить поддержку Украины международным сообществом".

Конференция по вопросам реформ на Украине была запланирована к проведению в Вильнюсе еще в 2020 году, однако ее перенесли из-за пандемии коронавируса.