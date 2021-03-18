Демпартия Молдавии не поддержит кандидатуру Головатюка на пост премьера

КИШИНЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Демократическая партия Молдавии (ДПМ) не поддержит выдвинутую большинством депутатов кандидатуру посла в РФ Владимира Головатюка на пост премьера. Об этом заявил в четверг на брифинге глава партии Павел Филип.

"Демократическая партия не будет поддерживать кандидата, у которого есть поддержка партии "Шор", - подчеркнул Филип. По его словам, это связано с тем, что лидера партии бизнесмена Илана Шора обвиняют в причастности к хищениям $1 млрд из молдавских банков.

Коррупционный скандал, связанный с хищениями в банках Молдавии, разгорелся в 2015 году и спровоцировал акции протеста, падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. В отчете детективного агентства Kroll, которое по просьбе правительства республики провело свое расследование, говорится, что деньги были выведены через "Банка де экономий", "Банка сочиалэ" и "Унибанк", контролировавшиеся бизнесменом Иланом Шором. В 2017 году он был приговорен по этому делу к 7,5 года тюрьмы, но обжаловал приговор, который до сих пор рассматривается в молдавских судах. После произошедшей в 2019 году смены власти в Молдавии Шор бежал из страны вместе с олигархом Владимиром Плахотнюком, который затем был назван главным выгодоприобретателем хищения. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство, он также объявлен в розыск в Молдавии, а США внесли его в санкционный список.

В 2014 году во время хищения денег из банков ДПМ находилась у власти, входя в правящую коалицию проевропейских партий. Сам Филип был членом правительства, а в 2016 году занял пост премьера.

Во вторник президент Молдавии Майя Санду подписала указ о выдвижении кандидатом в премьеры Игоря Гросу, который возглавляет пропрезидентскую Партию действия и солидарности. Однако социалисты оспорили это решение в Конституционном суде и предложили главе государства выдвинуть на этот пост Головатюка, в поддержку которого высказалось большинство - 53 из 101 депутата. Однако Санду отклонила их предложение прийти в парламент для обсуждения его кандидатуры, предложив дождаться решения судей.

После победы Санду на выборах президента ее сторонники организовали акции протеста с требованием досрочных выборов парламента. Под давлением оппозиции в отставку ушел премьер-министр Ион Кику, поддержку которому оказывали социалисты. На данный момент практически все парламентские партии поддерживают идею проведения досрочных выборов, однако перед этим они предлагают сформировать временное правительство, чтобы справиться с обрушившейся на страну новой волной пандемии и кризисом.