Турция намерена пригласить талибов на конференцию по Афганистану

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Турция намерена пригласить делегацию движения "Талибан" (запрещено в РФ) на международную конференцию по Афганистану, которая планируется в Стамбуле в апреле. Об этом сооббщил ТАСС в четверг директор департамента Южной Азии МИД Турции Хакан Текин.

"Конечно, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Существующие мирные переговоры ведут "Талибан" и афганское правительство. Поэтому мы проведем такую конференцию, как в Москве. Разумеется, обе стороны будут присутствовать".