Канада продлила режим закрытия границы с США до 21 апреля

ОТТАВА, 18 марта. /ТАСС/. Канада и США договорились из-за пандемии не открывать границу минимум до 21 апреля. Об этом в четверг сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в Twitter .

"Последние новости о нашей границе: ограничения на необязательные поездки между Канадой и США были продлены еще на 30 дней - до 21 апреля", - написал он. Трюдо уточнил, что это необходимо для безопасности жителей двух стран на фоне продолжающейся пандемии.

Канадско-американская граница закрылась в полночь 21 марта 2020 года по времени Оттавы, был введен запрет на все необязательные передвижения граждан двух стран, в частности запрещены туристические поездки. Как сообщил тогда Трюдо, эти ограничения продлятся до тех пор, пока стороны не будут уверены в безопасности привычного режима перемещения граждан через границу. Срок действия нынешнего аналогичного соглашения между Канадой и США рассчитан до 21 марта.

Канада и США имеют самую протяженную в мире сухопутную границу, ее длина составляет почти 9 тыс. км.