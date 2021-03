Сенат Конгресса США утвердил Бернса на посту директора ЦРУ

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в четверг утвердил бывшего американского посла в РФ Уильяма Бернса на посту главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Как сообщила пресс-служба Сената, кандидатура Бернса была одобрена единогласно. В ближайшее время он будет приведен к присяге.

Бернс был послом США в РФ с 2005 по 2008 год. В 2011-2014 годах он занимал пост первого заместителя госсекретаря США, а в последние годы является президентом Фонда Карнеги. Говоря об американо-российских отношениях в декабре 2020 года, Бернс отметил "узкий диапазон возможностей" для взаимодействия Москвы и Вашингтона. Он указывал на важность сохранения договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) в качестве "защитного ограждения" в отношениях двух стран. Кроме того, Бернс указывал на растущее влияние РФ на Ближнем Востоке.

В своих мемуарах "Невидимая сила. Как работает американская дипломатия" (The Back Channel: A Memoir of American Diplomacy and the Case for Its Renewal, 2019) проработавший в качестве дипломата 33 года Бернс высказывал мнение о том, что США следует ставить своей задачей не расширение НАТО, а сплочение его нынешних членов. Дипломат также называл одним из приоритетов поддержку Евросоюза после выхода из него Великобритании.

Как отмечала ранее газета The Washington Post, главными задачами для Бернса на посту главы ЦРУ станут понимание китайской проблематики, в которой он не так подкован, как в знании аспектов ближневосточной или российской действительности, а также отказ от своей дипломатичности, так как ему предстоит говорить своим руководителям неприятную правду.