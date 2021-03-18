Госдеп отказался уточнить, чем вызвано новое заявление Блинкена по "Северному потоку"

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Вашингтонская администрация отказалась пояснить, чем именно была вызвана публикация нового письменного заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, касавшегося проекта "Северный поток - 2", а также имели ли к этому отношение рабочие контакты шефа американской дипломатии с представителями законодательной ветви власти.

"Я не смогу дать комментарии относительно частных обсуждений с нашими партнерами на [Капитолийском] холме", - заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер, отвечая на вопросы по этой теме.

"Я бы опять-таки обратила внимание на наше заявление. Мы решительно считаем, как говорили президент [США Джо] Байден и госсекретарь Блинкен при мощной двухпартийной поддержке [в стране], что "Северный поток - 2" является плохой сделкой для наших европейских союзников и партнеров", - отметила Портер. Она также добавила, что "администрация Байдена привержена тому, чтобы соблюдать двухпартийное законодательство" США, требующее от исполнительной ветви власти применения санкций в отношении участников проекта "Северный поток - 2".

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода "Северный поток - 2" и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта, в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Кроме того, многие эксперты указывают, что США пытаются "продавить" таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер в том числе в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Последний направлен на сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит. Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром".