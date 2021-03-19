Псаки: окончательного подтверждения сроков и формата встречи лидеров США и Японии нет

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Американское правительство не давало пока окончательного подтверждения сроков и формата предстоящих переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на просьбу сообщить, действительно ли двое лидеров проведут очную встречу в Вашингтоне 9 апреля.

"Знаю, чтобы были сообщения о будущей встрече. И президент, разумеется, с нетерпением ждет встречи с премьер-министром Японии", - сказала Псаки. Однако, подчеркнула она, "не считаю, что здесь было дано окончательное подтверждение относительно того, как будет выглядеть эта встреча и каким будет формат".

На этой неделе Японию посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. Они провели встречу в формате "два плюс два" со своими японскими коллегами.

Как ожидается, визит японского премьера в США состоится в первой половине апреля. Суга, как публично объявляла ранее администрация США, должен стать первым иностранным лидером, которого Байден примет в Вашингтоне после отмены в Белом доме ряда санитарно-эпидемических ограничений, вызванных нынешней пандемией.