Украинский телеканал опроверг запуск шоу с пресс-секретарем Зеленского

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Государственный телеканал "Дом", созданный киевской властью для вещания на неподконтрольные Киеву территории Донбасса, а также российский Крым, заявил, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель была приглашена на первый эфир телешоу для "привлечения внимания" и не является ведущей канала. Об этом "Дом" сообщил в четверг, проясняя ситуацию с приглашением Мендель в эфир.

"С целью недопущения двойных трактовок участия Юлии Мендель сообщаем, что пилотная версия программы, которая была представлена в соцсетях 15 марта, имела целью привлечь внимание аудитории и получить обратную связь... Мы учли мнения аудитории и сожалеем, что могли ввести в заблуждение часть подписчиков наших соцсетей касательно участия Мендель в проекте в качестве ведущей", - отмечается в документе. Телеканал принес извинения за то, что сразу не внес ясность по этому вопросу.

В документе сказано, что в следующих эпизодах программы "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель" появятся другие спикеры в качестве приглашенных гостей или экспертов.

Мендель в минувший понедельник сообщила, что будет вести еженедельную передачу на телеканале "Дом". В свою очередь телеканал сообщил, что Мендель будет комментировать актуальные события и "делиться своими выводами о том, что происходит, делать прогнозы специально для аудиторий, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса". Однако новое ТВ-шоу аудитория канала не одобрила. Это подтверждает статистика и в YouTube, согласно которой за два дня программа набрала более 15 тыс. "дизлайков" и всего 800 "лайков".

Телеканал "Дом" начал спутниковое вещание на неподконтрольные Киеву территории Донбасса и российский Крым 1 марта 2020 года.