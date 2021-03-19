Госдеп: визит эмиссара США в РФ даст возможность изучить конструктивные моменты отношений

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. США считают визит своего спецпредставителя по Афганистану Залмая Халилзада в Москву возможностью изучить конструктивные аспекты американо-российских отношений. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.

"Что касается участия Халилзада в [конференции по Афганистану в] Москве, то это возможность для него изучить наши отношения с Россией в той сфере, где они могут быть конструктивными, но, безусловно, с учетом наших общих интересов", - отметила дипломат.

"Мы взаимодействуем с Россией таким образом, чтобы это отвечало американским интересам. Мы всегда будем иметь ясное представление о тех вызовах, которые бросает Россия. И даже если мы будем работать с ними, чтобы продвигать наши собственные интересы, то все равно сможем привлечь их к ответственности", - утверждала Портер.

Она вновь повторила, что США не считают конференцию в Москве заменой межафганских переговоров с участием Вашингтона в Дохе. "Мы вовлечены в международные усилия по поддержке продолжающихся консультаций. Я хочу, чтобы это было всем понятно", - заключила представитель Госдепартамента.

Заседание расширенной "тройки" (Россия, США, Китай и Пакистан) по урегулированию в Афганистане на уровне спецпредставителей прошло в четверг в Москве. По его итогам было принято совместное заявление. Кроме того, во встрече приняли участие представители афганских властей и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), а также Катара и Турции.