NBC: Байден может оставить войска США в Афганистане до ноября

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден рассматривает возможность отложить вывод американских войск из Афганистана до ноября. Об этом сообщил в четверг телеканал NBC со ссылкой на источники.

Согласно договоренностям с радикальным движением "Талибан" (запрещено в России), силы США должны покинуть Афганистан 1 мая. По сведениям телеканала, во время недавних консультаций с помощниками Байден выступал против того, чтобы американские войска оставались в стране значительно дольше установленного срока, но его убедили рассмотреть возможность продления пребывания военных США в республике на шесть месяцев.

"Байден хочет уйти [из Афганистана]", - отметил один из источников. По его словам, представители Пентагона на консультация заостряли внимание на том, что талибы не соблюдают договоренности с США. Окончательное решение еще не принято.

29 февраля 2020 года предыдущая администрация США и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из страны. Талибы же гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. Начавшиеся после этого встречи талибов с представителями правительства Афганистана пока не привели даже к выработке повестки дня собственно мирных переговоров и зашли в тупик.