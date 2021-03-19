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В Японии сообщили, что следят за возможной подготовкой в КНДР к запуску ракеты

Министр обороны Нобуо Киси подчеркнул, что Япония "вырабатывает подход к различным проблемам в этой области во взаимодействии с армией США"

ТОКИО, 19 марта. /ТАСС/. Правительство Японии пристально наблюдает за возможной подготовкой в КНДР к запуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции японский министр обороны Нобуо Киси.

"Мы внимательно изучаем все возможные признаки [подготовки] и прилагаем максимальные усилия для тщательного отслеживания ситуации", - приводит его слова агентство Киодо. Глава ведомства также подчеркнул, что Япония "вырабатывает подход к различным проблемам в этой области, включая запуски баллистических ракет [КНДР], во взаимодействии с армией США".

По данным агентства, ранее Токио получил информацию от американского военного командования, что Пхеньян может начать подготовку к запуску усовершенствованной МБР.

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