В Японии сообщили, что следят за возможной подготовкой в КНДР к запуску ракеты

ТОКИО, 19 марта. /ТАСС/. Правительство Японии пристально наблюдает за возможной подготовкой в КНДР к запуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции японский министр обороны Нобуо Киси.

"Мы внимательно изучаем все возможные признаки [подготовки] и прилагаем максимальные усилия для тщательного отслеживания ситуации", - приводит его слова агентство Киодо. Глава ведомства также подчеркнул, что Япония "вырабатывает подход к различным проблемам в этой области, включая запуски баллистических ракет [КНДР], во взаимодействии с армией США".

По данным агентства, ранее Токио получил информацию от американского военного командования, что Пхеньян может начать подготовку к запуску усовершенствованной МБР.