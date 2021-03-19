ВМС Японии получили восьмой корабль ПРО, способный нести новейшие ракеты

ТОКИО, 19 марта. /ТАСС/. Новейший эсминец противоракетной обороны "Хагуро" передан в пятницу в состав ВМС Японии. Церемония состоялась на военной верфи в порту Иокогама, передает информационное агентство Кyodo.

"Хагуро" - уже второй боевой корабль в ВМС страны, который может быть оснащен ракетами SM-3 Block IIA. Они совместно разработаны специалистами США и Японии и отличаются от предыдущих модификаций более мощным двигателем. Как утверждают конструкторы, ракета SM-3 Block IIA в результате разгоняется быстрее, летит дальше (до 1 тыс. км) и способна перехватывать баллистические цели на высоте до 500 км.

"Хагуро", названный так в честь одной из горных вершин на северо-востоке Японии, будет размещен на базе ВМС Сасебо на острове Кюсю, обращенной к Корейскому полуострову и Китаю. Этот корабль - уже восьмой в военно-морских силах страны, который оснащен компьютеризированной системой слежения и наведения Aegis. Япония имеет их больше всех других союзников США.

"Хагуро", как и первый корабль такого класса, эсминец "Мая", оснащен также системой, которая позволяет мгновенно обмениваться с американскими вооруженными силами данными о ракетах и самолетах противника, даже если их еще не видят его собственные радары. Как отмечала ранее газета Yomiuri, это фактически полностью интегрирует эти корабли в структуру ПРО США на Дальнем Востоке. Система оперативного обмена информацией существенно повышает, по данным газеты, возможности по перехвату китайских крылатых ракет и баллистических ракет КНДР. Затем ей будут также оснащены 13 самолетов раннего обнаружения E-2D, которые собирается закупить в США Япония.

Водоизмещение эсминцев "Хагуро" и "Мая" - 8 200 тонн, длина - 170 м.