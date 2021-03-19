Суд над угрожавшим устроить теракт в Новой Зеландии назначили на 22 апреля

СИДНЕЙ, 19 марта. /ТАСС/. Суд над 27-летним мужчиной, угрожавшим устроить теракт в мечетях новозеландского Крайстчерча 15 марта 2021 года, назначен на 22 апреля. Об этом в пятницу сообщило издание The New Zealand Herald.

По его данным, мужчине, угрожавшему взорвать две мечети в Крайстчерче 15 марта 2021 года, предъявлены обвинения в покушении на убийство, угрозе совершить теракт и семи эпизодах распространения запрещенных материалов. Максимальный срок за эти правонарушения составляет 21 год тюремного заключения. Судья окружного суда Крайстчерча Тони Коуч назначил следующее судебное заседание на 22 апреля, постановив, что приговор обвиняемому будет вынесен после слушаний судом присяжных.

Полиция Новой Зеландии 4 марта 2021 года сообщила об аресте двух мужчин в связи с угрозами устроить теракт во вторую годовщину расстрела верующих в двух мечетях Крайстчерча. Причиной ареста стали сообщения с обещанием взорвать мечети, опубликованные на портале для анонимных объявлений 26 и 28 февраля 2021 года. Позднее один из арестованных был освобожден из-под стражи, а второму были предъявлены обвинения.

15 марта 2019 года в Новой Зеландии произошли нападения на мечети в городе Крайстчерч. В результате погиб 51 человек, еще более 40 были ранены. Нападения, признанные правительством страны терактами, совершил австралиец Брентон Тарант. Он транслировал расстрел безоружных людей в интернете. Таррант 26 марта 2020 года полностью признал свою вину, а 27 августа того же года был приговорен к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение.