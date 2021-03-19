Спецпредставители Южной Кореи и США обсудили совместную политику в отношении КНДР

СЕУЛ, 19 марта. /ТАСС/. Специальный представитель Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док и исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Сон Ким обсудили вопросы координации политики своих стран в отношении КНДР. Об этом сообщил в пятницу южнокорейский МИД.

По его данным, Сон Ким отметил, что Вашингтон "высоко ценит вклад Сеула" в урегулирование ядерной и ракетной проблем Пхеньяна.

Его южнокорейский коллега в ответ сказал, что установление мира на Корейском полуострове является главным приоритетом внешней политики Сеула. Он подчеркнул, что "полностью скоординированная стратегия в отношении КНДР необходима для достижения денуклеаризации".

Переговоры состоялись в Сеуле на следующий день после встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран в формате "два плюс два".