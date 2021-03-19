В Токио считают неприемлемой критику взаимоотношений Японии и США со стороны Китая

ТОКИО, 19 марта. /ТАСС/. Япония считает совершенно неприемлемой критику ее взаимоотношений с США, ранее озвученную представителем МИД КНР. Об этом в пятницу на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

"Мы в курсе высказываний китайской стороны. Хотели бы уклониться от комментирования каждого отдельного высказывания, но японское правительство считает их совершенно неприемлемыми", - отметил Като на просьбу журналистов прокомментировать высказывания официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

Ранее представитель китайского внешнеполитического ведомства, комментируя совместное заявление Японии и США по итогам прошедших в Токио переговоров в формате "два плюс два", заявил, что Япония является "вассальным государством США". Генсек японского правительства также подчеркнул, что китайской стороне был дан ответ на эти высказывания по дипломатическим каналам.

В Токио 16 марта состоялись переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и США в формате "два плюс два". В совместном заявлении по итогам переговоров стороны, в частности, выразили серьезную обеспокоенность по поводу принятия в Китае закона, который дает право береговой охране страны полномочия открывать огонь по иностранным кораблям для защиты национального суверенитета.